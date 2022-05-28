Дженнифер Энистон обращалась к психологу после развода с Брэдом Питтом

Актриса Дженнифер Энистон в рамках The Ellen Show призналась, что была вынуждена обратиться к психотерапевту после развода с Брэдом Питтом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я развелась и отправилась на терапию. Мне пришлось долго работать со специалистом. Затем я снялась в фильме "Развод по-американски" и чувствовала, как иду ко дну", - вспомнила Энистон.

Она подчеркнула, что ситуация с разводом сильно давила на нее. Но в определенный момент Энистон поняла, что так больше продолжаться не может, и в жизни надо что-то менять. Актриса уточнила, что сейчас отношения с бывшим мужем исключительно дружеские.

Отметим, что Дженнифер развелась с Брэдом Питтом в 2005 году, спустя пять лет после свадьбы.