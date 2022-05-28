https://news.day.az/showbiz/1465875.html Галкин выступит с концертами в Австралии
Галкин выступит с концертами в Австралии
Шоумен и комик Максим Галкин даст гастроли в Австралии. Концертный тур, который включит в себя выступления в Сиднее и Мельбурне, состоится в начале сентября. Об этом сообщает kp.ru, передает Day.Az.
В настоящий момент Галкин, его супруга Алла Пугачева и дети пары находятся в Израиле, куда уехали несколько месяцев назад.
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