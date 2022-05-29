Disney+ снимет два новых сериала по вселенной «Звездных войн»

Стриминговый сервис Disney+ анонсировал два новых сериала по вселенной "Звездных войн". Они были представлены во время четырехдневного мероприятия Star Wars Celebration 2022 в конференц-центре Анахайма, передает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мультсериал "Star Wars: Tales of the Jedi" ("Звездные войны: Сказания о джедаях") расскажет истории джедаев из эпохи приквелов и дебютирует осенью. Второй проект под названием "Star Wars: Young Jedi Adventures" ("Звездные войны: Приключения юных джедаев") посвящен эпохе Великой Республики. Его главными героями станут начинающие свой путь джедаи, которые готовятся стать бесстрашными воинами.