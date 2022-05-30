Валерий Меладзе уходит из шоу-бизнеса?

Недавно Валерий Шотаевич признался поклонникам, что всерьез подумывает уйти из шоу-бизнеса. Поговаривают, причиной тому стало резкое падение востребованности артиста. По этому поводу высказался бывший продюсер Меладзе - Ким Брейтбург.

Как передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru, в свое время Брейтбург сотрудничал с братьями Меладзе, когда те пели в группе "Диалог". По словам музыкального продюсера, Валерий всегда был вспыльчивым человеком. Возможно, именно на эмоциях он и принял решение кардинально сменить вид деятельности. Однако произойдет это, или нет, Ким Александрович сказать не может.

Сам исполнитель впредь намерен зарабатывать деньги вовсе не концертами и рекламным контрактами.

"Рассуждения привели меня к мысли вернуться к своей прежней профессии. После института я окончил аспирантуру и занимался наукой в сфере глубокой очистки воды. Недавно, перелистав свою кандидатскую диссертацию и изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды", - откровенничал недавно 56-летний артист.

В случае ухода из мира шоу-бизнеса Валерий Меладзе, похоже, будет петь только на семейных праздниках. Он надеется, что поклонники все же не забудут его.

"Музыка остается моим любимым делом, хотя я и потерял всяческий интерес к шоу-бизнесу. Для меня перестали иметь значение форматы песен, количество ротаций на радиостанциях, участие в съемках на телеканалах. Я знаю точно, что мои песни уже давно живут и будут еще долго жить своей жизнью благодаря моим слушателям", - отмечал Валерий Шотаевич.

Что касается супруги певца Альбины Джанабаевой, то она продолжает работать над сольным творчеством и играет в театре. Она предпочитает не высказываться по поводу перемен на профессиональном поприще избранника.