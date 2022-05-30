Дэвид Бекхэм опубликовал архивное фото с родителями и сестрой

Футболист Дэвид Бекхэм опубликовал в соцсетях архивное фото с родителями и старшей сестрой, которую публично поздравил с днем рождения. Имениннице исполнилось 50 лет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Счастливого 50-летия, Линн, надеюсь, у тебя сегодня прекрасный день. Сестренка, ты этого заслуживаешь. P.S. Папа, извини за фото", - написал спортсмен.