Квентин Тарантино выпустит книгу об истории кино

Режиссер Квентин Тарантино выпустит научно-популярную книгу под названием "Киноспекуляция". Об этом сообщает IndieWire, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Произведение выйдет 25 октября 2022 года. Оно сочетает в себе "кинокритику, теорию кино, мастерство репортажа и замечательную личную историю".

"Эта книга, основанная на ключевых американских фильмах 1970-х годов, которые он впервые увидел в то время как молодой кинозритель, является столь же интеллектуальной и проницательной, сколь бесшабашной и занимательной", - рассказали в издательстве HarperCollins, которое займется распространением произведения.

В 2019 году Тарантино рассказывал в интервью Мартину Скорсезе, что планировал отдельный роман о ветеране Второй мировой войны, который возвращается домой и находит убежище в кинематографе. По итогу режиссер выпустил фильм "Однажды в Голливуде", где вернувшийся персонаж, нашедший дом в артхаусе, - Клифф Бут, которого сыграл Брэд Питт.