Наоми Кэмпбелл закрутила новый роман

52-летнюю модель Наоми Кэмпбелл заметили под руку с бизнесменом Эрнесто Бертарелли во время Гран-при "Формулы-1" в Монако, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Состояние 56-летнего Бертарелли оценивается в 8,9 млрд долларов. Год назад он развелся с бывшей "Мисс Великобритания" Кирсти Бертарелли. По данным различных СМИ, после расставания она получила более 350 млн фунтов стерлингов, благодаря чему стала самой богатой разведенной женщиной в стране.

Эрнесто Бертарелли унаследовал и затем вместе с сестрой продал крупнейшую биотехнологическую компанию Serono в 2007 году, выручив 13 млрд долларов. Также он занимается сохранением морской среды, являясь сопредседателем Фонда Бертарелли.