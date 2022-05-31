Писатель Джордж Мартин обвинил «Звездные войны» в бесчеловечности

Автор фэнтезийного цикла "Песнь Льда и Огня" Джордж Р. Р. Мартин не согласился со своей репутацией массового убийцы персонажей. По его словам, создатели "Звездных войн" убивают больше людей, при этом зрителей не учат сопереживать трагедиям. Его слова приводит The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В первом фильме "Звездных войн" взрывают всю планету Альдераан, на которой проживали 20 млрд человек. Они все мертвы. Но знаете что? Никого это не волнует. Мы не знаем людей на Альдераане и не чувствуем их смерти. Это просто статистика. Если вы собираетесь писать о смерти, то должны почувствовать ее", - сказал писатель.

Мартин считает, что смерть должна быть трудной для написания и для чтения.

"У нас [в массовой культуре] часто относятся к смерти очень бесцеремонно. Если я собираюсь написать подобную сцену, особенно гибель главных героев, то хочу, чтобы читатель почувствовал это", - заметил он.