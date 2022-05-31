Илон Маск был замечен с новой девушкой

Илон Маск был замечен со своей новой девушкой, австралийской актрисой Наташей Бассетт. Об этом пишет издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предпринимателя видели с 27-летней Наташей Бассетт в ресторане отеля Cheval Blanc в Сен-Тропе. Сначала пара обедала у бассейна, после чего отправилась на пляж. Наташа Бассетт была одета в открытое платье Zadig and Voltaire и серебряные босоножки на небольшом каблуке. Илон Маск оделся не по погоде: на миллионере были черные джинсы, серая футболка и кожаные ботинки челси.

Актриса Наташа Бассетт переехала в США из Австралии, когда ей было 19 лет. Сначала она работала в Нью-Йорке, затем перебралась в Лос-Анджелес. Как она и Маск познакомились, неизвестно, но считается, что пара начала встречаться в феврале этого года, когда они были замечены выходящими из частного самолета Маска в Лос-Анджелесе.

Илон Маск расстался со своей предыдущей возлюбленной, певицей Граймс, в сентябре, за два месяца до того, как у пары родился второй ребенок. Среди бывших подруг Илона Маска - актрисы Эмбер Херд и Талула Райли.