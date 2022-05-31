Илон Маск был замечен с новой девушкой
Depozit faizini öncədən al!

Илон Маск был замечен со своей новой девушкой, австралийской актрисой Наташей Бассетт. Об этом пишет издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предпринимателя видели с 27-летней Наташей Бассетт в ресторане отеля Cheval Blanc в Сен-Тропе. Сначала пара обедала у бассейна, после чего отправилась на пляж. Наташа Бассетт была одета в открытое платье Zadig and Voltaire и серебряные босоножки на небольшом каблуке. Илон Маск оделся не по погоде: на миллионере были черные джинсы, серая футболка и кожаные ботинки челси.

Актриса Наташа Бассетт переехала в США из Австралии, когда ей было 19 лет. Сначала она работала в Нью-Йорке, затем перебралась в Лос-Анджелес. Как она и Маск познакомились, неизвестно, но считается, что пара начала встречаться в феврале этого года, когда они были замечены выходящими из частного самолета Маска в Лос-Анджелесе.

Илон Маск расстался со своей предыдущей возлюбленной, певицей Граймс, в сентябре, за два месяца до того, как у пары родился второй ребенок. Среди бывших подруг Илона Маска - актрисы Эмбер Херд и Талула Райли.