Стала известна судьба шоу Максима Галкина «Лучше всех!»

Шоу про талантливых детей "Лучше всех!" с Максимом Галкиным однажды может вернуться в эфир, сообщает Teleprogramma.pro со ссылкой на свой источник. В настоящий момент создатели проекта не планируют искать замену телеведущему на фоне его недавних скандальных высказываний и отъезда из России, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"До сентября снимать шоу не планировали изначально. Будет ли Максим Галкин вести проект - неизвестно, но на данный момент замену ему никто не ищет точно", - говорится в сообщении.

Показ шоу по телевидению приостановили еще в январе.

Слухи о том, что Галкина собираются уволить из собственного шоу "Лучше всех!" появились после его замены в программе "Сегодня вечером", которую в настоящий момент ведет новый ведущий Николай Цискаридзе.