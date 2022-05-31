https://news.day.az/showbiz/1466725.html Алла Пугачева ответила на оскорбления хейтеров - ВИДЕО
Алла Пугачева ответила на оскорбления хейтеров - ВИДЕО
73-летняя советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева прокомментировала выходку хейтеров, которые разместили на фасаде здания "Останкино" послание с оскорблениями в ее адрес. Свое мнение артистка выразила в Instagram.
Звезда поделилась видео, снятым во время прогулки, а в описании к нему заявила, что громкие фразы в ее адрес связаны с низким уровнем умственных способностей авторов таких фраз.
"Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!", - подписала кадры Пугачева.
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