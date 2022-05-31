Алла Пугачева ответила на оскорбления хейтеров

73-летняя советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева прокомментировала выходку хейтеров, которые разместили на фасаде здания "Останкино" послание с оскорблениями в ее адрес. Свое мнение артистка выразила в Instagram.

Звезда поделилась видео, снятым во время прогулки, а в описании к нему заявила, что громкие фразы в ее адрес связаны с низким уровнем умственных способностей авторов таких фраз.

"Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!", - подписала кадры Пугачева.