Бекхэм посвятил новую татуировку бабушке своей жены

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм, 23-летний Бруклин, набил тату в честь бабушки своей супруги Николы Пельтц. Об этом сообщает Hello!, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бруклин Бекхэм посвятил новую татуировку бабушке своей супруги Николы Пельтц по материнской линии. Девушка опубликовала в социальных сетях кадры, на которых тату-мастер протирает свежий рисунок на руке ее мужа, изображающий кролика. Бабушку жены первенца Бекхэма зовут Нанни, что созвучно с bunny (кролик - прим. "Газеты.Ru"). "Мое сердце просто растаяло. Я так тебя люблю", - обратилась Никола к Бруклину.

93-летняя Нанни была подружкой невесты на их свадьбе, прошедшей 9 апреля в семейном поместье Пельтц в Палм-Спрингс во Флориде.

У Бруклина есть еще две татуировки, посвященные покойной бабушке Николы по отцовской линии Джине, скончавшейся в 2020 году. Помимо ее имени, он также набил на своем теле ее молитву.

Несколько татуировок Бруклин посвятил и самой Николе. На шее парня набиты глаза возлюбленной и ее любовное послание, а на руке - его свадебные клятвы.