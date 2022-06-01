Индийский певец KK скончался на концерте

Индийский певец Кришнакумар Куннатх, известный как KK, умер от остановки сердца во время выступления в городе Калькутта. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исполнителю было 53 года. KK пел на разных языках, включая хинди, тамильский, телугу, каннада, малаялам, маратхи, бенгальский, ассамский и гуджарати.

Куннатх начинал свою карьеру с исполнения музыкальных джинглов на радио. В 1996 году он выпустил саундтрекки к фильму "Кадхал Десам". Впоследствии песни стали хитами в Индии, и KK выпустил в 1999 году альбом "Pal".

Смерть исполнителя стала неожиданностью. У него остались жена, а также сын и дочь. "Его песни отражали широкий спектр эмоций и находили отклик у людей всех возрастных групп. Мы всегда будем помнить KK по его композициям", - отреагировал на случившееся премьер-министр Индии.