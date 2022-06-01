Джонни Депп выиграл дело против бывшей жены

Присяжные пришли к выводу, что актриса "действовала со злым умыслом" и оклеветала бывшего супруга, а ее заявления о браке с Деппом в статье Washington Post от 2018 года были ложными.

Как передает Day.Az, суд присудил Деппу компенсацию в размере 15 млн долларов. Херд присудили компенсацию в размере 2 млн долларов - присяжные сочли, что актер клеветал на бывшую жену, но через своего адвоката и только по одному из трех пунктов.

Рассмотрение дела по иску Джонни Деппа началось в суде американского штата Вирджиния 13 апреля. В иске актер заявлял, что Херд опорочила его, написав в газете Washington Post статью о том, что она пережила домашнее насилие. Он требовал от экс-супруги компенсацию на сумму 50 млн долларов.