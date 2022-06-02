Дженнифер Лопес посвятила новый маникюр Бену Аффлеку

Дженнифер Лопес сделала маникюр в четь своего жениха Бена Аффлека.

На ногтях певицы теперь - инициалы актера. На безымянный палец нанесены тонкие стрелки в виде буквы Х с буквой J сверху и буквой B внизу. На среднем пальце певица нарисовала золотое сердце, символизирующее их любовь с Аффлеком, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фотография ногтей Джей Ло появилась в Instagram мастера маникюра Тома Бачика, клиенткой которой является певица.

"Если ты знаешь... значит, ты знаешь. Джен и Бен навсегда", - подписал снимок Бачик.

После того как снимок появился в соцсетях, поклонники пары начали поздравлять Дженнифер и Бена со скорой свадьбой, так как решили, что маникюр певицы вполне может оказаться "свадебным".

В апреле этого года Бен Аффлек сделал предложение Дженнифер Лопес - спустя 19 лет после их первой помолвки в 2003 году.