Спрос на парфюм, лицом которого является Джонни Депп, вырос в два раза

Спрос на мужской аромат Dior Sauvage, лицом которого является Джонни Депп, резко вырос во время его суда с Эмбер Херд. В апреле парфюм стал вторым по популярности в мире среди мужских ароматов. Об этом пишет Metro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пока весь мир следил за судебным процессом между Джонни Деппом и Эмбер Херд, количество запросов на Dior's Sauvage, лицом которого является актер, выросло на 50%. С марта по апрель 2022 года поисковые запросы в Google увеличились с 823 тыс. до 1,2 млн. Кроме того, количество просмотров рекламного ролика аромата с Джонни Деппом в TikTok выросло на 63%.

После развода с Эмбер Херд, которая обвинила Джонни Деппа в насилии, от контрактов с актером отказались крупные компании и киностудии. Дом Dior - единственный бренд, который не разорвал сотрудничество с Деппом.

Накануне суд признал Эмбер Херд виновной в клевете по делу о защите чести и достоинства Джонни Деппа. Бывшая супруга должна будет выплатить актеру компенсацию в размере $10 млн., а также штраф $5 млн.