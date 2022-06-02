В Индии убит известный рэпер

Рэпера Сидху Муз Вала убили в индийской Мансе, сообщает The Sun. 28-летний музыкант вел машину, когда на него напали вооруженные люди, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Два пассажира машины получили ранения. Несколько недель назад мать Сидху Муз Вала объявила о том, что в ноябре он женится на своей избраннице Амандип Каур. "Еще чуть-чуть, и он больше не холостяк. Мы готовимся к свадьбе", - рассказывала певица Чаран Каур.

Известно, что из тела музыканта извлекли 24 пули. В связи с убийством арестованы шесть человек.

Тело Сидху Муз Вала уже кремировали.

В 2021 году Сидху Муз Вала вошел в партию "Индийский национальный конгресс", но позже вышел из нее. Он был убит через день после того, как его лишили депутатской неприкосновенности.