https://news.day.az/showbiz/1467442.html Отец избивал маму - признание Рои - ВИДЕО
Отец избивал маму - признание Рои - ВИДЕО
Народная артистка Азербайджана Роя Айхан вновь привлекла к себе внимание своим откровенным признанием.
Как передает Day.Az, в программе Sözbaz на телеканале ARB были представлены кадры с концерта певицы в Гяндже.
Во время выступления Роя в свойственной ей шутливой манере рассказала о своих родителях.
"Отец с матерью женаты уже 30 лет, из которых 12 мать терпела побои. Потом она переехала в Гянджу, забрав меня с собой. Именно поэтому я считаюсь гянджинкой", - сказала она.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре