Отец избивал маму

Народная артистка Азербайджана Роя Айхан вновь привлекла к себе внимание своим откровенным признанием.

Как передает Day.Az, в программе Sözbaz на телеканале ARB были представлены кадры с концерта певицы в Гяндже.

Во время выступления Роя в свойственной ей шутливой манере рассказала о своих родителях.

"Отец с матерью женаты уже 30 лет, из которых 12 мать терпела побои. Потом она переехала в Гянджу, забрав меня с собой. Именно поэтому я считаюсь гянджинкой", - сказала она.