Клип PSY при участии рэпера из BTS набрал 200 млн просмотров на YouTube

2 июня количество просмотров музыкального видео PSY на "That That", созданного при участии Шуги (BTS), превысило 200 миллионов на YouTube. Видеоклип достиг отметки примерно через 34 дня после его выпуска 29 апреля в 18:00 по корейскому времени, передает Day.Az со ссылкой на yesasia.ru.

"That That" - первое музыкальное видео корейского артиста 2022 года и седьмое музыкальное видео PSY, набравшее 200 миллионов просмотров.