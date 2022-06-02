Бриллиант Дадашева выступила с сольным концертом в Баку

Народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашева первого июня выступила во Дворце Гейдара Алиева в Баку с сольным концертом под названием Ürəklə sizinlə (Всем сердцем с вами), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Дату долгожданного концерта любимица миллионов, обладательница необыкновенного голоса, Бриллиант Дадашева выбрала неслучайно - первого июня отмечается Международный день защиты детей, и концепцию программы народная артистка связала именно с этим событием.

"Первого июня - Международный день защиты детей. Дети и молодежь - не только наше будущее. Они - основная часть нашей жизни. Очень рада, что именно в этот день смогу представить зрителю новые дарования. Важно, что именно благодаря нашей концертной программе я могу открыть им путь к творчеству, дать правильное направление, отточить их мастерство, раскрыть способности и помочь найти поклонников", - сказала Trend Life народная артистка Азербайджана.

Это был потрясающий вечер с народными и классическими произведениями, хитами и новыми композициями Бриллиант Дадашевой, танцевальными коллективами и победителями национальных и международных конкурсов, молодыми вокалистами - участниками ее команды на вокальном проекте Səs Azərbaycan (The Voice /Голос Азербайджана), овациями зрителей и морем цветов. "Qatar", "Sevəcəyəm de", "Əgər məni unutsan", "Tet-a-tet", "Maç-maç, quç-quç", "Əzizim". "Gecələr" и многие другие композициями на протяжении многих лет любимыми зрителями. Одним из интересных моментов вечера явилось то, когда Бриллиант Дадашева пошла в зал и предложила зрителям исполнить ее хиты, что было всеми дружно поддержано. В заключении вместе с молодежью была исполнена композиция - яллы Zəngəzur, которая была написана ее отцом Сулейманом Дадашевым еще в прошлом веке. Ныне она была посвящена славной Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Название концерта "Всем сердцем с вами" полностью соответствовало действительности, так как сердца Бриллиант Дадашевой и зрителей были друг с другом.