Умерла победительница "Битвы экстрасенсов"

Cтало известно, что скончалась Елена Ясевич. Ясновидящая завоевала любовь публики своими способностями, которые она продемонстрировала в известной мистической программе, передает Day.Az.

О случившемся рассказал участник "Битвы экстрасенсов" Никита Турчин. "Умерла в больнице еще вчера. Прощание будет в пятницу. Больше никакой информации у меня пока нет", - сообщил "СтарХиту" Турчин.

По информации в Сети, в последнее время Ясевич болела, но о диагнозе семья ясновидящей не сообщает. У Елены осталась 16-летняя дочь. Кроме того, у звезды была еще одна наследница, но девочка скончалась совсем маленькой в 2018 году. Поклонники яркой блондинки шлют многочисленные соболезнования близким экстрасенса.

Напомним, с самых первых выпусков 12-го сезона популярного телепроекта Елена приковала всеобщее внимание. Многие предрекали ей победу, что и произошло. Но после нашумевшей программы Ясевич перестала появляться на публике.

Елена уверяла, что получила дар от прабабушки. Она с детства развивала свои способности, чем изрядно пугала родителей. К слову, Ясевич выросла в семье бухгалтера и военного, поэтому мама просила девочку не говорить о своих умениях другим людям, дабы не столкнуться с жестокой людской молвой.

Однако годами позже о Елене заговорила вся страна. Ведьма, как она себя называла, очень полюбилась зрителям, хоть и прибегала к темной магии. Некоторые, кстати, связали смерть Ясевич с ее опасным увлечением. "Столько людей поумирало из этой "Битвы"... Все же с потусторонним играть нельзя"; "Ни к чему хорошему эти ритуалы не приводят", - делятся мнением комментаторы.