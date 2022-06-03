Дженнифер Лопес озадачила поклонников внешним видом

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес появилась на публике без макияжа и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

52-летняя знаменитость отправилась на тренировку в танцевальную студию. Папарацци запечатлели поп-исполнительницу в облегающих оранжевых лосинах, белых кроссовках и худи с разноцветным принтом. Свой образ Лопес дополнила солнцезащитными очками, белой сумкой из кожи с бамбуковыми ручками и шейкером, украшенный стразами. При этом на фото видно, что на ее лице полностью отсутствует макияж, а волосы собраны в низкий небрежный пучок и зафиксированы заколкой.

Поклонники были озадачены внешним видом звезды и отметили, что на данных снимках Лопес выглядит совершенно иначе, чем на фото, которые она публикует в соцсетях. "С ней что-то не так. Она выглядит странно", "Она далеко не красотка без всей этой чепухи на лице!", "Она выглядит старой", "Абсолютно не на что смотреть, когда она не в сценическом образе", "Наконец-то мы тебя увидели настоящую", - высказывались они.

Однако нашлись и те фанаты, которые оценили естественную красоту знаменитости. "Вот это настоящая Дженнифер Лопес без фильтров и фотошопа", "Совершенно обычная Джейн без макияжа", "Выглядишь отлично без всех этих фильтров, Джен!", "Всем бы нам так выглядеть, как она в свои 52", "Отличная фигура и кожа", - писали юзеры.