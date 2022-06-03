Лопес и Аффлек готовятся к переезду в особняк стоимостью $60 млн

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек готовятся переехать в особняк в Беверли-Хиллз, который пара приобрела за $60 млн. Об этом пишет издание The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По слухам, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек купили особняк в Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе стоимостью $60 млн. На днях около предполагаемого нового дома пары были замечены грузовики для переезда и машины Джей Ло.

В последнее время особняк принадлежал австралийскому миллиардеру Джеймсу Пакеру, бывшему жениху Мэрайи Кэри, ранее владельцами дома были Дэнни ДеВито и Рея Перлман.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек уже давно присматривались к особнякам в престижных районах Лос-Анджелеса. Ранее таблоиды писали, что пара планирует купить поместье в Беверли-Хиллс за $85 млн, но эта информация так и не подтвердилась.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек начали встречаться в 2002 году и была помолвлены почти два года, после чего они расстались, отложив свадьбу в последний момент. Летом прошлого года пара объявила о воссоединении, а в апреле 2022 Дженнифер и Бен снова обручились.