https://news.day.az/showbiz/1467731.html У актера Оуэна Уилсона украли колеса от Tesla
У актера Оуэна Уилсона украли колеса от Tesla
Американский актер и сценарист Оуэн Уилсон стал жертвой кражи. Об этом сообщает The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Преступники сняли колеса с машины актера, припаркованной возле его дома в Калифорнии. Общая сумма украденных дисков и шин автомобиля Tesla составила четыре тысячи долларов.
Какой моделью автомобиля владеет Уилсон, неизвестно. Цена на машины Tesla в среднем варьируется от 45 до 100 тысяч долларов.
Владелец автомобиля заметил пропажу запчастей на следующее утро. По факту кражи полиция начала расследование.
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