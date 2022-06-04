Джонни Депп выпустит музыкальный альбом
Американский актер Джонни Депп и британский гитарист-виртуоз Джефф Бек выпустят совместный альбом в июле, сообщает газета Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Мы действительно записали альбом. Я сам не понял, как это произошло. Релиз будет в июле", - поделился Бек во время концерта в британском городе Гейтсхед, где Депп сыграл вместе с ним на сцене.
При этом газета отмечает, что сам Депп впервые анонсировал альбом еще в апреле 2020 года в своих социальных сетях. При этом актер описал Бека как "дорогого друга и брата, одного из его гитарных кумиров". Вместе с анонсом был также выпущен совместный кавер на песню британского музыканта Джона Леннона Isolation.
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