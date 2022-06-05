Известная модель рассказала, что защитник «Барселоны» Пике ежедневно писал ей в соцсетях

Бразильская модель Сьюзи Кортес рассказала о сообщениях, которые ей присылал центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике. Ее слова передает El Diario NY, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Напомним, ранее стало известно о разрыве отношений между Пике и певицей Шакирой.

"Жерар каждый день писал в соцсетях и говорил, какая у меня большая задница. Единственные игроки "Барселоны", которые никогда ничего мне не присылали - Месси и Коутиньо. Шакира такого отношения не заслуживает. Пике тоже отправлял мне фото, но я их не открывала. Уверена, там тоже были нюдсы", - рассказала модель.

Первые слухи о романе Шакиры и Жерара Пике ходили с 2010 года, после того как футболист снялся в клипе певицы на официальную песню Чемпионата мира по футболу "Waka Waka (This Time for Africa)". Пара подтвердила отношения в 2011-м. Спустя два года у них родился первенец, которого они назвали Миланом, а еще через два года на свет появился их второй сын Саша.

В минувшем сезоне Пике принял участие в 27 матчах "Барселоны" в Ла Лиге. За проведенное время на поле ему удалось забить один мяч. Также футболист отметился одним забитым голом в пяти матчах Лиги чемпионов, а также он один раз отличился в пяти играх Лиги Европы.

Фото: Albert Gea / Reuters