Этот фильм Тома Круза собрал $290 млн

Фильм "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом в главной роли собрал $290 млн и стал самым кассовым фильмом актера. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фильм, снятый режиссером Джозефом Косински, собрал в пятницу $25 млн, что на $5 млн больше, чем в четверг.

EntTelligence сообщает, что 1,8 млн зрителей пришли посмотреть фильм во вторую пятницу проката, в результате чего общее количество посещений превысило 17 млн. Средняя цена билета на фильм упала с 12,68 до 12,55 долларов.