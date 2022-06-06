Скончался сооснователь рок-группы Bon Jovi
Один из основателей группы Bon Jovi Александр Джон Сач скончался на 71 году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети группы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы опустошены новостью о том, что наш дорогой друг Алек Джон Сач ушел из жизни <...>. Алек был неотъемлемой частью при создании группы. <...> Нам будет его не хватать", - указано в сообщении.
Сач родился в Нью-Йорке 14 ноября 1951 года, в Bon Jovi с основания группы играл как бас-гитарист оригинального состава. Он покинул Bon Jovi в 1994 году, после выхода сборника Cross Road. Занимался бизнесом и музыкальным продюсированием.
В 2018 году он и еще один музыкант оригинального состава Bon Jovi, Ричи Самбора, воссоединились с Bon Jovi на церемонии введения группы в Зал славы рок-н-ролла.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре