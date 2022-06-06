Светлана Лобода заключила контракт с лейблом BEAT Music

Певица LOBODA начала сотрудничать с музыкальным лейблом BEAT Music, передает Day.Az.

Компания занимается созданием и дистрибуцией музыкальных треков.

3 июня LOBODA выпустила песню "Молитва". Над продвижением композиции работает команда BEAT Music. Лейбл уже несколько лет развивает музыкальную индустрию в Азербайджане: он продюсирует таких исполнителей как Айгюн Кязимова, AISEL, Натаван Хабиби, Диляра Кязимова, Rauf и других звезд. Творческий союз с LOBODA позволил компании встать на новую ступень.