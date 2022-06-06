https://news.day.az/showbiz/1468235.html Светлана Лобода заключила контракт с лейблом BEAT Music
Светлана Лобода заключила контракт с лейблом BEAT Music
Певица LOBODA начала сотрудничать с музыкальным лейблом BEAT Music, передает Day.Az.
Компания занимается созданием и дистрибуцией музыкальных треков.
3 июня LOBODA выпустила песню "Молитва". Над продвижением композиции работает команда BEAT Music. Лейбл уже несколько лет развивает музыкальную индустрию в Азербайджане: он продюсирует таких исполнителей как Айгюн Кязимова, AISEL, Натаван Хабиби, Диляра Кязимова, Rauf и других звезд. Творческий союз с LOBODA позволил компании встать на новую ступень.
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