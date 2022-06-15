Бритни Спирс публично поскандалила с братом

Певица Бритни Спирс резко высказалась в адрес своего старшего брата Брайана. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В минувший вторник, 14 июня, Бритни Спирс опубликовала в личном блоге пост, в котором выместила гнев на старшем брате Брайане. Накануне его подруга, модель Эмбер Линн Конклин, рассказала в социальных сетях о том, что он якобы пропустил свадьбу сестры, поскольку был на выпускном 11-летней дочери Лекси, окончившей начальную школу. "Брайан чувствовал себя ужасно, когда ему пришлось выбирать, но он должен был быть рядом со своей дочерью. Он поддержал Бритни на расстоянии. Нам грустно пропускать такой важный момент, но мы так счастливы за брак Бритни и Сэма!" - объяснила Эмбер Линн Конклин.

Узнав об этом, Бритни Спирс обвинила брата во лжи. "Тебя никогда не приглашали на мою свадьбу, - заявила исполнительница. - Ты сделал мне больно, и ты это знаешь... Я знаю, что в нас течет одна кровь, но ни одна семья не сделала бы то, что вы, ребята, сделали со мной".

Певица также припомнила родственнику, как он нелестно отзывался о ней в подкасте с Дрю Плоткиным, а после публично поздравлял ее с освобождением от опеки. "Никто из вас никогда не хотел, чтобы это закончилось, потому что вы все любили указывать мне, что делать, и относились ко мне как к ничтожеству", - заключила она.