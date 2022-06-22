В CinemaPlus покажут два эксклюзивных фильма

В сети кинотеатров CinemaPlus с 23 июня стартует показ двух эксклюзивных фильмов "Главная роль" и "Криминальный город - 2", передает Day.Az.

Антонио Бандерас и Пенелопа Крус в комедии "Главная роль"

Фильм "Главная роль" производства Аргентины и Испании был представлен в рамках конкурсной программы 78-го Венецианского кинофестиваля. Режиссеры - Мариано Кон и Гастон Дюпра.

В главных ролях: Пенелопа Крус, Антонио Бандерас и Оскар Мартинес.

В центре сюжета картины - тщеславный миллиардер, который задался целью вписать свое имя в историю, взявшись за создание идеального фильма. Сценарий - книга Нобелевского лауреата, режиссер - модная и эксцентричная, в главных ролях - разбитной секс-символ - кумир миллионов и высоколобый драматический актер. Ждать шедевра или беды?

Боевик "Криминальный город - 2"

"Криминальный город - 2" - кинофильм, сумевший в самые короткие сроки с момента выхода нашумевшей киноленты "Паразиты" (2019) превзойти отметку в 3 миллиона зрителей в корейском прокате.

На 2022 год планируется начало работы над третьей частью "Криминального города".

Режиссер картины - Ли Сан-ён. В главных ролях: Ма Дон-сок, Сон Сок-ку и Чхве Гви-хва.

Сюжет: харизматичный оперативник Ма Сок-то отправляется со спецзаданием в Таиланд. Там копы должны вычислить и поймать сбежавшего преступника, нападающего на туристов. Но на месте обнаруживаются новые обстоятельства...

Билеты можно приобрести в кассах сети кинотеатров, онлайн на официальном сайте www.cinemaplus.az, через мобильное приложение - для смартфона с операционной системой IOS и Android IOS link и Android link.

Более подробную информацию можно получить в соцсетях, а также по номеру 012 499 89 88 и телефону горячей линии 119.