Григорий Лепс покинул Россию и направился в Италию. Об этом певец рассказал в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Судя по всему, артист решил поехать в Рим на время отпуска. Лепс рассказал, что прилетел в Рим, который встретил его "гостеприимно".

Покинуть Россию несколько дней назад решила и Кристина Орбакайте. Исполнительница присоединилась к сыну Дени Байсарову, который несколько дней назад улетел в Париж на отдых. Наследник звезды решил сменить имидж и отрастил волосы.