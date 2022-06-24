Какое наследство оставил Юрий Шатунов?

Поп-исполнитель Юрий Шатунов оставил наследникам недвижимость в Москве, Сочи и Германии, передает Day.Az со ссылкой на КП.

Наследниками звезды первой очереди являются вдова скончавшегося артиста Светлана, 16-летний сын Дэннис и 9-летняя дочь Эстелла, постоянно живущие в Германии. У него остались квартира в Москве, полученная от государства воспитанником детского дома Шатуновым, ее стоимость оценивается в 11 млн руб. В 2016 году он купил квартиру в Сочи, которую сдавал в аренду, а в пандемию продал, однако у Шатунова остался в городе-курорте двухэтажный коттедж с бассейном в поселке Барановка стоимостью около 25 млн руб.

Несколько лет назад Шатунов купил дом в закрытом элитном поселке в Германии, по оценкам друзей, он стоит около €3,5 млн. По оценкам коллег, на иностранных счетах он мог скопить до €6 млн (336 млн руб.). Также наследники смогут получать авторские отчисления за исполнения песен, написанных самим Шатуновым.

Кроме того, 48-летний Шатунов получал пенсию (около 20 тыс. руб.), копившуюся на отдельном счете. Иосиф Кобзон официально принял на работу звезд "Ласкового мая" Юрия Шатунова и Сергея Серкова в 14 лет, и через 25 лет они вышли на пенсию.