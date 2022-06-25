https://news.day.az/showbiz/1473867.html Вусала Ализаде в дорогом автомобиле - ФОТО
Вусала Ализаде в дорогом автомобиле - ФОТО
Телеведущая Вусала Ализаде обратила на себя внимание поклонников новым постом в социальных сетях.
Как передает Day.Az, она разместила на своей странице в Instagram фотографии дорогого и роскошного автомобиля.
К своим фотографиям, сделанным в черном Porsche, ведущая добавила следующие слова и закрыла раздел комментариев:
"Мы всегда встречаемся на одном пути с людьми, которые говорят: "Ты на ложном пути".
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