Вусала Ализаде в дорогом автомобиле

Телеведущая Вусала Ализаде обратила на себя внимание поклонников новым постом в социальных сетях.

Как передает Day.Az, она разместила на своей странице в Instagram фотографии дорогого и роскошного автомобиля.

К своим фотографиям, сделанным в черном Porsche, ведущая добавила следующие слова и закрыла раздел комментариев:

"Мы всегда встречаемся на одном пути с людьми, которые говорят: "Ты на ложном пути".