Галкин показал Пугачеву в коротких шортах

Шоумен Максим Галкин опубликовал фото со своей супругой, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Кадром юморист поделился с подписчиками в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Максим Галкин выложил в личном блоге снимок с Аллой Пугачевой, сделанный их 8-летней дочерью Лизой. Девочка сфотографировала маму во время игры с ней. На фотографии Примадонна предстала без макияжа и с распущенными волосами, в расстегнутой на все пуговицы рубашке, топе, коротких шортах и кедах.

В комментариях многие отметили, что Пугачева похорошела и выглядит гораздо моложе своих лет. "Вечно молодая, вечно озорная", "Домашняя, естественная, прекрасная", "Стройняшка", "С годами только молодеет", "Даст фору молодым", "Какие красивые ноги у Аллы Борисовны", "Так похудела! Шикарно выглядит в свои 18+", "Как девочка", "Даже и не скажешь, что ей 70", - писали интернет-пользователи.

В начале марта Алла Пугачева и Максим Галкин улетели из России в Израиль, где, по данным СМИ, живут в особняке стоимостью $6 млн. Артист дает концерты в Израиле, а также в Эстонии и Латвии. А в шоу "Сегодня вечером" на Первом канале его заменяет артист балета Николай Цискаридзе.