Кристиан Бэйл назвал условие возвращения в фильмы о Бэтмене

Британский актер Кристиан Бэйл признался, что ему хотелось бы сыграть Бэтмена, однако снять это кино должен Кристофер Нолан. Об этом пишет Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом он отметил, что в новые проекты о супергерое его не приглашали. "Нет. Мне об этом никто никогда не говорил. Этот вопрос не поднимался", - сказал Бэйл. Они с Ноланом, подчеркнул Бэйл, договаривались сделать только три фильма о Бэтмене, после чего отойти от дел. "Мы сказали друг другу: "Давай не будем с этим тянуть", - вспоминает Бэйл.

Нолан снял Бэйла в трех фильмах о Бэтмене: "Бэтмен: Начало" (2005), "Темный рыцарь" (2008) и "Темный рыцарь: Возрождение легенды" (2018). В ожидающейся супергеройской картине "Тор: Любовь и гром" Бэйл сыграет главного антагониста ленты Горра Убийцу богов.

Фильм должен выйти на экраны 7 июля.