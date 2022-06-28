Экс-супруг Бритни Спирс предстанет перед судом

Судья в Калифорнии 27 июня вынес постановление о том, что бывший муж певицы Бритни Спирс Джейсон Александр должен предстать перед судом за сталкинг (преследования). Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

40-летний Джейсон Александр также должен будет дать в суде показания по поводу обвинений в проникновении в чужое жилье, вандализме и оскорблении действием.

Адвокат Джейсона Александра уже подал документы, в которых заявил, что его подзащитный невиновен по всем обвинениям.

Сейчас Александр, который был женат на Спирс всего три дня в 2004 году, находится под арестом. 9 июня он ворвался в дом Бритни Спирс и Сэма Асгари, где проходила их свадьба. Среди гостей были Селена Гомес, Дрю Бэрримор, Пэрис Хилтон и Мадонна, а Александра не пригласили.

Вооруженного бывшего супруга звезды позже арестовали.