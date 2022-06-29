Меган Фокс и Machine Gun Kelly опровергли слухи о тайной свадьбе

Рэпер Machine Gun Kelly в беседе с Entartainment Tonight прокомментировал слухи о том, что тайно женился на актрисе Меган Фокс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Музыкант назвал возлюбленную своей "женой" во время своего выступления на Billboard Music Awards в мае, после чего среди поклонников активно начали распространяться слухи о тайной женитьбе звезд. Machine Gun Kelly (настоящее имя - Колсон Бэйкер) объяснил, что таким образом отдал дань уважения избраннице. "Думаю, когда я говорю о терминологии - я никогда не чувствовал ее моей девушкой. Это кажется слишком детским для глубины наших отношений", - пояснил он.

"Нет [мы не женаты]. Он в туре в этом году, когда это должно произойти, вселенная откроется и даст нам возможность сделать это", - прокомментировала слухи о тайной свадьбе Фокс.