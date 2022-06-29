Спустя три недели после свадьбы Сэм Асгари рассказал о супружеской жизни с Бритни Спирс. Об этом пишет издание DailyMail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сэм Асгари появился в эфире программы "Доброе утро, Америка", чтобы обсудить будущий фильм со своим участием, но вскоре разговор перешел на семейную жизнь. Молодожен признался, что их брак с Бритни похож на сказку, после чего продемонстрировал свое обручальное кольцо, пошутив: "Теперь я должен носить эту штуку".

Сэм Асгари и Бритни Спирс познакомились в 2016 году на съемках клипа певицы. Спустя 5 лет, в сентябре 2021 года, Сэм сделал Бритни предложение, а 9 июня 2022 года пара связала себя узами брака.