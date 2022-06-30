Суд вынес решение об опеке над внуками Метанет Искендерли

Завершился судебный процесс по делу сына заслуженной артистки Азербайджана Метанет Искендерли - Керима и ее бывшей невестки Джананы.

Как передает Day.Az, об этом Джанана сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, суд передал ей опеку над тремя детьми.

"Я победила и счастлива. Сегодня мой адвокат сообщил о решении Верховного суда. Теперь я могу дышать свободно. Благодарю тех, кто все это время поддерживал меня. Большое вам спасибо", - говорится в публикации.

Напомним, что Керим и Джанана развелись в октябре прошлого года. Первоначально опека над их детьми была передана отцу. Позже Джанана обратилась в Апелляционный суд и забрала их обратно. Не согласившись с этим решением, Керим обратился в Верховный суд АР.

Отметим, что Керим женился во второй раз. Сейчас его новая супруга готовится стать матерью.