https://news.day.az/showbiz/1475252.html Аврил Лавин воссоздала обложку своего альбома 20-летней давности
Аврил Лавин воссоздала обложку своего альбома 20-летней давности
Канадская певица Аврил Лавин у себя в TikTok воссоздала обложку своего альбома Let Go 2002 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В ролике 37-летняя Лавин встала посреди дороги, как и на фото для обложки. Кадр был сделан на Канал-стрит в Нью-Йорке, можно увидеть, что за 20 лет на улице появились новые заведения общепита и бутики.
Как и на старой обложке, Лавин надела плащ, широкие черные брюки и сделала эмо-макияж с густо подведенными глазами.
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