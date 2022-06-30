Аврил Лавин воссоздала обложку своего альбома 20-летней давности

Канадская певица Аврил Лавин у себя в TikTok воссоздала обложку своего альбома Let Go 2002 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ролике 37-летняя Лавин встала посреди дороги, как и на фото для обложки. Кадр был сделан на Канал-стрит в Нью-Йорке, можно увидеть, что за 20 лет на улице появились новые заведения общепита и бутики.

Как и на старой обложке, Лавин надела плащ, широкие черные брюки и сделала эмо-макияж с густо подведенными глазами.