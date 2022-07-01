Экс-муж Меган Фокс стал отцом в пятый раз

Бывший муж Меган Фокс, американский актер Брайан Остин Грин, стал отцом в пятый раз. Новостью актер поделился с поклонниками в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Брайан Остин Грин опубликовал в личном блоге черно-белую фотографию, на которой держит за руку новорожденного сына. "Зейн Уолкер Грин родился 28 июня в 12:12", - подписал он, отметив свою возлюбленную, танцовщицу Шарну Берджесс.

Этот ребенок стал для Брайана Остина Грина пятым. У него есть сын Кассиус Лидж от коллеги по сериалу "Беверли-Хиллз, 90210" Ванессы Мартил, а также сыновья Ноа Шеннон, Бодхи Рэнсом и Джорни Ривер от Меган Фокс. С последней он был вместе около 16 лет, с 2004 по 2020 год. В 2010-м актеры сыграли свадьбу, а в 2022-м официально развелись.

С 2020 года Меган Фокс состоит в отношениях с рэпером Колсоном Бэйкером, более известным под псевдонимом Machine Gun Kelly. В январе 2022-го пара обручилась.