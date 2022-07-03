Рианна впервые появилась на публике после рождения сына

Барбадосскую певицу Рианну впервые заметили в свете после рождения сына. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В минувшую пятницу, 1 июля, Рианна появилась на ежегодном музыкальном фестивале Wireless Festival в Лондоне. Певица пришла поддержать A$AP Rocky в объемной черной куртке из новой осенней коллекции Prada.

На том же фестивале, к слову, выступал и бывший бойфренд Рианны Крис Браун, получивший пять лет условного заключения за избиение певицы в 2009 году.

В мае Рианна и A$AP Rocky впервые стали родителями. Накануне появления сына на свет пара дважды оказалась в центре скандалов. Сначала сообщалось, что A$AP Rocky якобы изменил Рианне с ее близкой подругой и дизайнером обуви Аминой Муадди, а после стало известно о задержании рэпера в аэропорту Лос-Анджелеса за предполагаемое нападение с применением огнестрельного оружия. Новость о неверности оказалась фейком, а что касается ареста, исполнителя отпустили под залог в $550 тыс.