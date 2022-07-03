Егор Крид попал в больницу

Российский певец Егор Крид написал, что попал в больницу. Об этом он вечером 2 июля сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав фото из палаты медучреждения, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Накануне в канале музыканта появилась публикация, в которой он сообщил, что неважно себя чувствует.

"Вчера вечером решил на пару дней сменить обстановочку...Это моя "хата" на выходные. Я, весь обвешанный проводами, весь день разговариваю с врачами и т.д. Начался день рано в 6:00 утра. Поспал - н****а, после в течение дня вырубался между приемами. Сегодня было все, даже сеанс гипноза", - написал Крид.

Он добавил, что ему "скучновато" одному в палате. При этом музыкант не уточнил, по какой причине оказался в больнице.