Шакира готовит компромат на Жерара Пике

Колумбийская певица Шакира сбирается нанести удар по репутации бывшего мужа - футболиста Жерара Пике. Пара распалась в июне после 11 лет совместной жизни, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы Жерар Пике и Шакира прожили вместе 11 лет и воспитывали двух сыновей. Однако в июне их союз распался. Несмотря на то, что Пике и Шакира не состояли в браке официально, их расставание становится скандальным. Имеются имущественные споры, а также Жерар претендует на опеку над детьми.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", Шакира готовится нанести мощный удар по репутации бывшего мужа. Она собирает данные о супружеское неверности Пике. Полученный компромат Шакира собирается использовать в суде.