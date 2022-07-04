Умер сценарист боевиков с Брюсом Ли Ни Куанг

Гонконгский сценарист Ни Куанг скончался на 88-м году жизни. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причиной смерти Ни Куанга стал рак кожи.

Писатель создал сценарии для более чем 300 фильмов о боевых искусствах, в частности, боевиков с Брюсом Ли "Кулак ярости" и "Большой босс", а также картины "Однорукий меченосец".

Кроме сценариев, Ни Куанг писал книги, колонки для прессы, сатирические очерки, любовные романы и детективы, а также создал первого китайского супергероя - Инфрамэна.

Ни Куанг критиковал коммунизм и Коммунистическую партию Китая, из-за чего в 1992 году перед возвращением Гонконга в состав Китая эмигрировал в США. В 2006 году он вернулся в Гонконг.