Бывшего менеджера Бритни Спирс обвинили в причастности к опеке над певицей

Компанию бывшего менеджера Бритни Спирс Tri Star обвинили в том, что фирма помогла оформить опекунство над певицей и получила $18 млн от имущества поп-звезды. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Tri Star и ее основатель Лу Тейлор были бизнес-менеджерами Спирс с 2008 по 2020 год, эту компанию нанял отец певицы Джеймс Спирс, взяв дочь под опеку после нервного срыва.

Tri Star уже утверждали, что не имеют отношения к опекунству над Спирс, однако адвокат Спирс Мэтью Розенгарт предоставил документы, в которых сообщается, что Tri Star и ее сотрудники Тейлор и Робин Гринхилл были непосредственно причастны к оформлению опеки.

Отец Бритни Спирс был ее опекуном на протяжении 13 лет до сентября 2021 года.