https://news.day.az/showbiz/1476418.html Эмбер Херд решила еще раз засудить Джонни Деппа
Эмбер Херд решила еще раз засудить Джонни Деппа
Эмбер Херд вновь собралась засудить Джонни Деппа. Бывшая жена актера, обвинявшая его в домашнем насилии, собрала армию адвокатов и планирует обжаловать вердикт по делу о клевете, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Актриса настаивает, что на предыдущем громком процессе экс-супруг не привел прямых доказательств своих слов, а только косвенные, а также он подкупил присяжных.
Таким образом, актриса хочет затянуть процесс и отложить выплату неподъемной для нее компенсации в размере более десяти миллионов долларов США.
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