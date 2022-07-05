Эмбер Херд решила еще раз засудить Джонни Деппа

Эмбер Херд вновь собралась засудить Джонни Деппа. Бывшая жена актера, обвинявшая его в домашнем насилии, собрала армию адвокатов и планирует обжаловать вердикт по делу о клевете, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Актриса настаивает, что на предыдущем громком процессе экс-супруг не привел прямых доказательств своих слов, а только косвенные, а также он подкупил присяжных.

Таким образом, актриса хочет затянуть процесс и отложить выплату неподъемной для нее компенсации в размере более десяти миллионов долларов США.