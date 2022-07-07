Николь Кидман съела червей, чтобы показать, что США не страшен голод

Акриса Николь Кидман съела живых червей и личинок для того, чтобы показать, что США и Евросоюзу не страшен голод. Социальный ролик, в котором Кидман ест червей, публикует Vanity Fair, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В ролике под названием "Тайный театр талантов" также снялись Том Хэнкс, Джессика Честейн и другие звезды Голливуда.

Кидман на видео подцепляет червей, сверчков, гусениц и кузнечиков палочками и отправляет их в рот прямо живыми, приговаривая, какие они сочные.

"Два миллиарда людей на Земле едят насекомых, и я - одна из них", - говорит актриса.

Пользователи Сети предположили, что таким образом Вашингтон готовит американцев к возможному голоду, который провоцируют США и Евросоюз.