Сафронов рассказал о возможных причинах болезни Пугачевой

66-летний российский художник Никас Сафронов рассказал о возможных причинах серьезного заболевания 73-летней певицы Аллы Пугачевой. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сафронов поведал, что проблемы со здоровьем у исполнительницы могли начаться из-за стресса, который она пережила в связи с ситуацией в мире.

"Я думаю она переживает за все, что происходит, она все-таки состоялась в России и я думаю, что она могла и заболеть от переживаний. Она эмоциональный человек очень, тонкий, душевный, в эмоциях может совершить какую-то оплошность, но и может проникнуться каким-то восхищением", - предположил художник.

Артист добавил, что сама Пугачева, с которой он поддерживает хорошие отношения, не обращалась к нему за помощью и теперь ее состояние здоровья беспокоит его. Сафронов подчеркнул, что выбор Пугачевой о возвращении в Россию остается за ней, так как "каждый сам решает, как строить свою жизнь".